CTG Oswaldo Aranha está com nova patronagem

Tomou posse no último dia 11, a nova patronagem do CTG Oswaldo Aranha no Durasnal.

Glaubia Jaques da Silva assume como nova patroa no lugar de Giciele Bárua que entregou o cargo. A nova patroa disse que em um momento bastante delicado onde, em função da pandemia, estão a quase dois anos sem realizar eventos e, como o CTG vive em função dos eventos que realiza, tem um grande desafio pela frente.

Nova patronagem no Durasnal

“Deposito toda a confiança nas pessoas que escolhi para compor a minha patronagem, juntei a experiência e a juventude, prendas e peões capacitados e que sempre estão dispostos a trabalhar pela nossa entidade e, assim, tenho certeza que venceremos os desafios que se apresentarem. Agradeço muito a minha família e aos meus amigos que me apoiam neste desafio. Agradeço a Deus e rogo a ele as bênçãos para uma gestão de sucesso”, destacou Glaubia na posse. Seguindo o lema de “Honrar a Tradição que foi paradigma na vida de Oswaldo Aranha”, o CTG da 4ª RT pretende mobilizar os tradicionalistas para os diversos eventos que a nova patronagem pretende realizar.

Solenidade de posse foi prestigiada pelos tradicionalistas

A gestão 2022 do Oswaldo Aranha traz como patrão de honra Valdemar Alves Pereira, Patroa Glaubia Jaques da Silva; 1ª Capataz Giciéli Barua; 2º Capataz Ênio Pereira Aurélio; 1ª Sota-Capataz Sônia Machado Antunes; 2º Sota-Capataz Marlon Dorneles Marchezan; 1º Agregado das Pilchas Pedro Fragoso de Souza e 2º Agregado das Pilchas Luis Augusto Figueira.

Além desses diretores a nova patronagem tem uma comissão de tropeiros, departamento religioso, posteiros das invernadas cultural, artística e jovem.

“Assumi mais um desafio na minha vida. Assumi como patroa do CTG Oswaldo Aranha do Durasnal, minha terra, minha querência. Junto comigo estão homens, mulheres, prendas e peões, a juventude e a experiência, compondo uma patronagem que tem as melhores intenções para a nossa entidade”, comentou a nova patroa.