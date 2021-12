EFIPAN terá ao menos um jogo por dia com transmissão ao vivo pela TV

A afirmação é dos diretores do Efipan que selaram acordo para transmissão dos Jogos da maior competição de futebol infantil da América.

No último dia 14, o Presidente do EFIPAN, Toninho Fagundes acompanhado do vereador Moisés Fontoura – Coordenador Técnico do 41º EFIPAN, participaram de uma importante reunião com o jornalista Caio Klein – Diretor do Departamento de Radiodifusão e Audiovisual da SECOM – Governo do Estado do RS, o jornalista Cleber Grabauska, Paulo Medeiros proprietário da PW Produtora, jornalistas Karen Bastos e Hilda Haubert – Técnicas da SECOM.

No encontro foi firmado compromissos de transmissão do 41° EFIPAN, através da parceria com o Governo do Estado/SECOM e TV Brasil. De acordo com os diretores da competição essa ação permitirá a transmissão de ao menos um jogo por dia em canal aberto e fechado para todo o país.



A Organização do EFIPAN espera agora a confirmação da TV Brasil para os ajustes finais, segundo afirmou o coordenador técnico Moisés Fontoura.

O dirigente do Flamenguinho, promotor do maior evento esportivo do gênero da América Latina, Toninho Fagundes relata que o EFIPAN e a cidade de Alegrete estarão sendo divulgados pelo país.

Já Fontoura afirma que esta possibilidade mostra o quanto a equipe de organização busca a cada ano melhorar e profissionalizar mais este que é o maior torneio da categoria.

“Hoje, a profissionalização faz parte de um trabalho integrado e muito profissional que acrescentará muitas mudanças neste certame de 2022, ano de recontro dos meninos no Estádio Farroupilha, após momentos de tantas perdas e dores causados pela pandemia do Covid-19”, ponderou o dirigente.