Cuide da sua saúde visual com dicas do Mercadão dos Óculos

Você sabia que a sua receita oftamológica tem prazo de validade?

Depois de passar em uma consulta com oftalmologista, você já se perguntou se a receita de óculos dada pelo profissional tem ou não prazo de validade?

Essa é mesmo uma dúvida muito frequente de quem precisa usar óculos. Pensando nisso, o Mercadão dos Óculos traz informações importantes para você!

De acordo com especialistas a receita de um óculos de grau tem validade sim! O tempo médio de duração é de até 1 ano.

Fique atento!

Depois desse período (1 ano), é importante voltar ao oftalmologista para fazer novos exames e saber como anda a situação atual da sua visão. O profissional deverá avaliar se houve alguma alteração em sua visão neste período. E com isso, fazer uma prescrição de óculos adequada!

Não deixe sua receita guardada em casa!

Usar óculos de grau é uma das formas mais eficientes de corrigir os problemas de visão mais frequentes, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, entre outros.

Usar um óculos QUE não está compatível com sua realidade visual atual, além de desperdiçar SEU tempo e dinheiro fazendo uma lente com grau errado para os seus óculos, você estará se prejudicando.

Importante:

Alguns fatores podem fazer com que sua receita mude em um tempo menor do que o indicado. São eles: Catarata, diabetes, alteração na curvatura da córnea e etc.

Estamos aqui para cuidar da sua saúde visual!

Não deixe sua receita vencer!

