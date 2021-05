Curiosidade teria sido a causa de um segundo acidente na rua Severino Ribeiro

Compartilhe















Na noite desta quarta-feira (12), depois de um acidente envolvendo um Siena e uma moto Honda, a curiosidade de um outro condutor teria sido a causa de mais um acidente, no cruzamento das ruas Severino Ribeiro com Dom Felipe de Nadal, em Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, o motorista de um Onix descia a rua Severino Ribeiro e, ao olhar para os veículos do primeiro acidente, teria avançado a preferencial o que provocou um outro acidente.

Desta vez, o choque foi entre um Onix e um Palio. Não houve feridos e a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Os veículos tiveram pequenas avarias.

Este cruzamento(citado acima) e o anterior que é Dom Felipe de Nadal com a rua Bento Gonçalves registram com uma certa frequência acidentes.

Atualizando: o motorista do Onix entrou em contato com a reportagem do PAT e esclareceu que o acidente foi por descuido. O condutor destacou que já havia passado no local cerca de 15min antes. Entretanto, ao retornar, parou na preferencial e, ao avançar, não visualizou o carro que descia na Dom Felipe de Nadal. “Tinha uma viatura parada e eu avancei sem perceber que o outro carro estava na via” – comentou.

Desta forma, ele acrescenta que não teria sido por curiosidade e, sim, descuido.