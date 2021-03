Implacável, a Covid fez cinco vítimas no sábado, uma delas o veterinário e comerciante Romário Goulart

Compartilhe















Em mais um dia sombrio, com número elevado do mortes pela Covid-19, uma das vítimas no final da noite de ontem(13), foi o médico veterinário e empresário, Romário Goulart.

Administrador da Padaria Goulart, popularmente conhecia como Padaria Do Nero, Romario foi o sucessor do pai. Atualmente na Rua Dos Andradas, possui colaboradores com 30 anos de empresa ao longo de sua existência.

Romário foi o quinto paciente, somente em um dia, a não resistir às complicações deste vírus que está com uma nova variante e muito mais letal que em qualquer outro período.

No ano de 2017, Romário e a esposa Alessandra realizaram um casamento gaúcho, evento muito comentado à época.

Tradicionalista, trabalhador e de um grande coração, Romário mantinha a fibra do pai, Seu Nero.

“Deus me brindou com a amizade desse cara batalhador, simples e de um coração enorme… disse Cristiano Leite.

Já o radialista, Gerson Brandolt descreveu: A luz no teu rosto Goulart véio, retratada nesta fotografia, diz muito da tua grandeza.

É a mesma luz que te conduz aos braços do Pai.

Vai com Deus meu amigo. Homem educado e que usava de senhoria pra todos!”

A cada vida ceifada nesses últimos dias pela Covid-19, não há distinção de cor, raça, idade ou situação financeira, a situação vai impactando cada vez mais. As dores mais distantes estão ficando cada vez mais próximas. São pessoas jovens, que teriam muitas conquistas e a vida foi interrompida pelas complicações de um inimigo invisível, mas traiçoeiro. A dor dilacera, destrói e deixa marcas profundas, pois são os amigos, os parceiros, os trabalhadores. São os pais e mães de famílias, esteios, maridos,namorados(as), avós, tios(as) e esposas….eles estão se despedindo sem a chance da despedida. Sem a possibilidade de olhar, tocar e orar com mão posicionada sobre a pessoa. Apenas o caixão lacrado, com poucos minutos para uma oração.

Alegrete chegou a 97 óbitos pela Covid-19, no dia de ontem. 31 somente em 13 dias neste mês de março. No sábado, o Boletim Epidemiológico apontou três mortes (uma na noite de sexta), contudo, até a meia noite, mais três perderam a vida pelo vírus.

Romário faleceu aos 38 anos, um dia antes de fazer mais um aniversário.