O evento teve o objetivo de trazer discussões relacionadas à vivência do profissional das Ciências Biológicas.

A atividade é a primeira de caráter presencial após finalizado o ensino remoto e, neste ano, teve como cerne o tema ‘De olho no Bioma Pampa’, buscando conhecer e compreender as facetas que envolvem o bioma e o papel do Biólogo nesta multidimensionalidade.

Os períodos das tardes foram destinados aos minicursos nas mais diversas áreas das Ciências Biológicas, como fenologia botânica, práticas de taxonomia e de paleontologia, biologia e identificação de briófitas, de aves, de crustáceos, de animais peçonhentos, além de entomologia forense. Já as noites foram destinadas às mesas redondas e palestras que versaram sobre os múltiplos olhares do Bioma Pampa e sobre as diferentes áreas e formas de atuação da(o) Bióloga(o). A ação contou também com uma palestra do representante do Conselho Regional de Biologia – CRBio03, Biólogo Jairo, para falar sobre o que é o profissional Biólogo.

O evento foi realizado presencialmente, tanto no campus quanto na Sala Verde (Porto dos Aguateiros), espaço em que o IFFar e o curso de Ciências Biológicas mantêm em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Alegrete, e contou com a participação de acadêmicos do curso bem como de estudantes do ensino médio integrado.

A Comissão organizadora agradece aos colaboradores do evento, aos inscritos, ao IFFar (docentes, equipe diretiva, equipe de refeitório, setores de Olericultura e de Informática) e à Secretaria de Meio Ambiente por contribuírem para a construção desse evento que foi um sucesso.

Fotos: IFFar Alegrete