Pela segunda vez, jovem de 18 anos é preso suspeito do homicídio de mulher em Alegrete

O indivíduo de 18 anos, foi preso nesta segunda-feira(19), pela Polícia Civil com apoio da Brigada Militar.

De acordo com os policiais civis do setor de investigação de Alegrete, em ação conjunta com a Brigada Militar, foi realizado o cumprimento de mandado de prisão temporária do suspeito da autoria do homicídio que vitimou a jovem Eduarda de Castro Cardoso, de 20 anos, no dia 11 de setembro, no bairro Saint Pastous.

Além da prisão, os policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

As investigações acerca deste fato estão em andamento e o inquérito em breve será encaminhado ao poder Judiciário. O jovem, de 18 anos, após a formalização de sua prisão na delegacia, foi encaminhado ao Presídio.

Sobre o caso:

A vítima foi morta com um tiro nas costas, em via pública, no bairro Saint Pastous, Zona Leste.

O crime foi na madrugada de domingo, e em ato contínuo as guarnições da Brigada Militar realizaram buscas e prenderam o suspeito, naquela tarde. Ele tinha invadido uma residência, no bairro Nossa senhora da Conceição e havia enterrado a arma(uma espingarda), no pátio da casa.

Apresentado na Delegacia de Polícia, inicialmente, foi realizada uma ocorrência de fato atípico e, devido a isso, o indivíduo foi liberado.

Após uma semana, novamente ele foi preso por mandado de prisão em uma ação entre Polícia Civil e Brigada Militar.