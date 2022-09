É grande a incidência de furtos e arrombamentos

É expressivo o número de furtos e arrombamentos nos últimos meses em Alegrete.

Somente nesta semana, a Brigada Militar atendeu várias ocorrências relacionadas a esses crimes, além daquelas que as vítimas realizam registro na Delegacia de Polícia.

Em alguns dos casos, uma guarnição da Brigada Militar, deslocou-se até o bairro Joaquim Fonseca Milano para averiguar um furto arrombamento em residência. No endereço, foi feito contato com a vítima, uma idosa de 74 anos, que falou aos PMs que não estava em casa e quando retornou constatou que a porta dos fundos tinha sido arrombada. Do interior da casa, foram levados uma televisão e cerca de R$ 100,00.

Já no bairro Getúlio Vargas, os policiais foram acionados devido a uma denúncia de furto, em um estabelecimento comercial.

No local, um homem de 21 anos, informou que pela parte da manhã o seu comércio havia sido arrombado, sendo danificada uma janela nos fundos e levado um aparelho celular.

Ainda, segundo a Brigada Militar, uma guarnição, durante patrulhamento ostensivo na área central da cidade, foi solicitada por uma mulher de 35 anos. A vítima falou aos PMs que tinham furtado furtado o seu aparelho celular após a saída de um baile na parte da manhã.

Assim que percebeu a falta do celular, a mulher retornou ao endereço do evento, pois suspeitava de algumas pessoas que estavam em sua companhia. No local, teria sido informada que um homem havia furtado o aparelho celular, entretanto, ele já não se encontrava mais no local.

Além disso, os policiais atenderam uma outra ocorrência, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim Planalto. Eles abordaram um homem de 21 anos, que estava com vários objetos suspeitos de serem oriundos de furto.

O indivíduo, ao ser identificado e questionado, não soube explicar para a guarnição a origem dos objetos. Neste caso, os produtos foram apreendidos e o homem apresentado na Delegacia de Polícia para o registro, já nos outros, o boletim foi realizado nos endereços.