Curso de Enfermagem da Urcamp integra Graduação i Flex e ganha adesão

A pandemia contribuiu para o aumento da procura, pois a população percebeu a necessidade desses profissionais e cursos como – Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Biomedicina, passaram a ganhar mais visibilidade no cenário nacional e mundial. O mercado de trabalho, no entanto, expandiu suas vagas dentro da saúde e a procura por qualificação é crescente.

A Enfermagem tem sido um dos destaques da Graduação i Flex da Urcamp, pois o modelo inovador da Instituição, permite a oferta completa da grade de cursos que antes eram oferecidos somente em Bagé e que agora também fazem parte da vida acadêmica dos alegretenses. Isso porque as aulas teóricas acontecem de maneira virtualizadas, já as práticas de forma presencial, com os professores da sede Bagé se deslocando semanalmente, numa espécie de rodízio, aos demais Campi.

A estratégia tem dado certo e possibilitado uma maior inclusão de estudantes com acesso ao Ensino Superior. Rosa Madeira Cardoso está no primeiro módulo do curso de Enfermagem e comemora a oportunidade de poder se graduar em algo que tem aptidão. “Me sinto enormemente agraciada com a vinda do curso e com a responsabilidade e atenção dos professores e coordenadora em nos atender

O contato presencial tem sido essencial, pois demonstram o interesse da entidade conosco”, avalia.

É o mesmo sentimento compartilhado por Andreia Bardim de Menezes, que tinha na Enfermagem, o anseio da realização de um antigo sonho. “Estou completamente feliz em poder fazer o curso, ainda mais na minha cidade, quando soube através de uma amiga que a Urcamp estava com essa proposta tive o privilégio de fazer o vestibular e ingressar, um curso excelente, nossa coordenadora sensacional que nos da total apoio e isso é super importante”, revela.

Dentro da Graduação i Flex, as aulas presenciais contam com dinâmicas de grupo, atividades interativas e os alunos ainda têm contato com um laboratório móvel, onde aprendem a anatomia humana através da utilização de próteses.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem, professora Carmem Vaz, a aproximação com os campi demonstra o quanto a Urcamp se renova, sempre com o intuito de ampliar o desenvolvimento da região, através da qualificação da mão de obra local. “As aulas presenciais com os alunos dos Campus e as reuniões com a coordenação do Curso de Enfermagem têm sido de extrema importância para oportunizarmos uma melhor comunicação e informações gerais sobre o curso, além da motivação e incentivo para a busca do sucesso na vida acadêmica e futura profissão.



A Enfermagem esteve à frente de todo processo durante o cenário da pandemia e continua em evidência, o que trouxe um grande aumento na procura pelo curso”, explica.

A grade de cursos que integram a Graduação i Flex, oferecidos pela Urcamp em Alegrete são:

Administração – Agronomia – Arquitetura e Urbanismo – Biomedicina – Ciências Biológicas – Ciências Contábeis – Direito – Educação Física – Enfermagem – Engenharia Civil – Farmácia – Fisioterapia – História – Jornalismo – Medicina Veterinária – Nutrição – Pedagogia – Psicologia – Sistemas de Informação e Técnico em Enfermagem.

Mais informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação da Urcamp podem ser encontradas no site urcamp.edu.br.