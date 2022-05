Curso de Psicologia da Urcamp ganha força em Alegrete

Desde que iniciou o semestre, os cursos da saúde oferecidos antes somente na sede em Bagé, começaram a ser também ofertados nos demais Campi da Instituição. A iniciativa acontece por meio da Graduação i Flex, que mescla a presencialidade com aulas virtualizadas, o que permite que o acesso às graduações seja ainda maior, gerando mais oportunidade para os estudantes e suporte de qualificação profissional para a região.



No Campus Alegrete a procura pelas áreas da saúde foi imediata. A coordenadora do curso de Psicologia da Urcamp, professora Aline Silveira, associa a expansão das áreas relacionadas à saúde nos últimos dois anos à pandemia. “Acredito que pelo fato da pandemia nos colocar em isolamento social de forma repentina e por um tempo bem longo, algumas pessoas tiveram dificuldades de lidar com todas as adversidades. Com isso, houve um aumento nos quadros de ansiedade, depressão entre outras e as pessoas perceberam, definitivamente a importância da saúde mental e começaram a buscar pelos profissionais”, revela.



Na segunda-feira, 16, os acadêmicos da Psicologia tiveram mais uma aula no formato presencial, onde já puderam desenvolver ideias, dinâmicas de grupo e exercícios práticos da futura profissão.

Natália Vieira Vaz, do primeiro módulo, não esconde o entusiasmo de quem sonhava em poder cursar Psicologia. “É meu sonho desde os 13 anos, só que não tinha aqui em Alegrete, e eu tinha muito medo de ter que deixar minha família aqui para estudar em outra cidade, porém quando soube ano passado no modelo flex e que teria esta graduação aqui onde moro, não pensei duas vezes e me matriculei. A dinâmica da aula presencial tem sido realmente muito especial principalmente por ajudar a fixar mais os conteúdos”, relata.

Urcamp-psicologia Urcamp-psicologia Urcamp-psicologia Urcamp-psicologia Urcamp-psicologia



Juliana Fagundes Alvarenga diz que o curso ganha novos olhares por parte dos estudantes, a partir de cada aula presencial. “Ter por perto, um professor em sala é muito especial, pois podemos compreender melhor o conteúdo passado e com certeza nos motiva ainda mais querer seguir no curso”, conta.

Além da Psicologia, agora os demais Campi da Urcamp também podem cursar as graduações de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. Mais informações são obtidas no site urcamp.edu.br.