Vídeo: vento forte e frio intenso já chegou em Alegrete

A frente fria chegou acompanhada de um ciclone extratropical, que vai ficar parado por vários dias no Oceano, e por uma intensa massa de ar polar, responsável por derrubar as temperaturas.

Embora, às 18h a indicação fosse de 11°C, a sensação térmica era de temperatura negativa. Depois de uma instabilidade durante a tarde, o início da noite permanece com muito vento e frio intenso.

A alegretense Claudia Vilaverde, está no interior do Município e fez o registro quando estava chegando na sede da Estância da Mama, ela narrou que o vento forte e o frio deixam a sensação térmica como se fosse uma temperatura negativa.

Essa terça-feira, foi marcada pela chegada do ciclone Yakecan na região Sul do Brasil. Está previsto, conforme a Defesa Civil do Estado que uma tempestade subtropical com alto potencial de perigo atingirá 116 cidades no Sul do Brasil, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre esta terça-feira (17) e esta quarta-feira (18).

Em Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e outros Municípios, muitas atividades foram suspensas em razão dos alertas. Muitos danos já estão sendo contabilizados, assim como, duas mortes, conforme a CNN.