“Curta as férias fazendo arte” já é realidade no Centro Cultural

O projeto contou com a participação de mais de 30 crianças, que foram envolvidas em oficinas de poesia infantil e teatro, conduzidas por Cátia Machado e Tatiane Quintana. Durante as atividades, os pequenos tiveram a oportunidade de colorir alguns desenhos, praticar a leitura de histórias em quadrinhos e, ao final, desfrutar de momentos divertidos com brincadeiras no salão do Centro Cultural.

Laudo confirma estupro de adolescente em Santa Maria; fotógrafo de Alegrete é apontado como autor

As atividades são gratuitas e ocorrerão até o final do mês de fevereiro, destinadas a crianças a partir de 8 anos. Elas incluem oficinas de origami, criação de bonecos de argila, cinema, minicontos, fotografia e horta educativa. É importante destacar que todas as atividades são totalmente gratuitas.