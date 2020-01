CVV, a ONG que trabalha na prevenção ao suicídio já capacita os voluntários de Alegrete

Voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) de Alegrete estão realizando Curso para formação e a expectativa é abrir o posto de atendimento no Município no início deste ano.

Em Alegrete, o CVV chega através do Núcleo de Apoio à Vida de Alegrete – Naviale, Ong que trabalha à prevenção ao suicídio. A ideia é do casal Salete Jaques e Paulo Arnoud Grande.

Salete, presidente da Naviale e coordenadora do posto do CVV em Alegrete ressaltou que as pessoas podem fazer o contato através do 188 em qualquer horário do dia e da semana. Ela disse que devido ao índice de suicídios e tentativas, em Alegrete, o atendimento será através do telefone 188 e com os voluntários capacitados de forma presencial, no mínimo uma vez na semana em uma sala junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

20 pessoas estão realizando a preparação. A presidente do Naviale enfatiza que não apenas em situações de crises, mas que as pessoas com quadro de depressão precisam de ajuda e tratamento. “Existe uma grande diferença entre o episódio de depressão e a doença. O acompanhamento com toda rede é muito importante, não só com psicólogo, mas com psiquiatra. Porém, e necessário que cada vez mais seja difundido o 188, pois sempre terá alguém para acolher quem está precisando conversar” – citou.

Em muitos episódios de tentativas de suicídio em Alegrete, a conversação, o preparo e a eficácia dos policiais, bombeiros e equipe do Samu foram determinantes para que houvesse o convencimento da desistência e a aceitação do auxílio.

O trabalho voluntário de pessoas que desejem auxiliar outras em situações de vulnerabilidade emocional e perigo iminente, tristeza, desespero, ansiedade e com necessidade de serem ouvidas é muito importante.

A instituição não tem fins lucrativos e depende do voluntariado. Atualmente 112 cidades possuem unidades do Centro funcionando com um total de 3.100 voluntários. O serviço é organizado por regionais. Em cada município, há uma ONG responsável pela manutenção, pela captação de recursos e pela divulgação. Atualmente, apesar de ainda não estar presente em quatro unidades da federação, todos os estados podem ser atendidos por meio do 188.

As abordagens relativas ao suicídio não devem ser ignoradas, de acordo com médicos e especialistas, contrariando um velho conceito que falar do assunto pode desencadear outros atos dessa natureza. É prudente tratar o tema com cautela e embasamento, mas não desconhecer uma das principais causas de morte no mundo moderno. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo e é a segunda principal causa de morte entre indivíduos com faixa etária entre 15 e 29 anos.

Flaviane Antolini Favero