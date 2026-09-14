Da campanha para a cidade: transporte de cavalos cresce com a chegada da Semana Farroupilha em Alegrete

Com a chegada de setembro, um segmento passa a registrar aumento significativo no movimento em Alegrete: o transporte de animais. Principalmente nos dias que antecedem e durante a Semana Farroupilha, a procura por fretes de equinos cresce, impulsionada pela necessidade de levar cavalos das propriedades rurais até a cidade para os desfiles e demais atividades tradicionalistas.

A preparação dos animais para esse período, conhecido entre os tradicionalistas como o “trato no animal”, começa meses antes. Alimentação de qualidade, cuidados e preparação física fazem parte da rotina dos proprietários que buscam garantir uma boa aparência e desempenho dos equinos durante os eventos. Com a proximidade da Chama Crioula e do desfile de 20 de Setembro, a movimentação aumenta e, consequentemente, também cresce a demanda pelo transporte.

Em Alegrete, Igor de Moura trabalha com o serviço de frete de animais utilizando uma camioneta particular e um caminhão de pequeno porte. Segundo ele, o período farroupilha representa uma das épocas de maior movimento durante o ano. “Uma estimativa média, uma propriedade a 10, 20 quilômetros da cidade, custa em torno de R$ 230 a R$ 280. Depende da distância e de outros fatores para precificar”, explicou.

Igor também destaca que, com a proximidade da Chama Crioula e do dia 20 de Setembro, a procura aumenta consideravelmente. Segundo ele, em dias de maior movimento, chega a realizar mais de dez fretes em diferentes localidades do interior do município.

Entre os clientes que recorrem ao serviço está Luciano Rodrigues, que mantém cavalos em uma propriedade na zona rural e utiliza o transporte para levar os animais até a cidade. De acordo com ele, o valor costuma ser calculado conforme a distância percorrida. “Eu geralmente faço o transporte de dois cavalos por ida, e o preço varia de R$ 8 a R$ 10 por quilômetro”, relatou.

O transporte especializado se torna, assim, uma peça importante para a logística dos tradicionalistas durante o mês de setembro. Em uma cidade conhecida pela forte tradição campeira e por realizar um dos maiores desfiles farroupilhas do Rio Grande do Sul, o serviço permite que animais mantidos em propriedades rurais possam participar das atividades realizadas na área urbana.