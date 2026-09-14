Alegrete| Mulher relata ter sido importunada em ônibus e diz que agressor voltou a abordá-la após desembarque

Uma mulher relatou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo, durante a manhã de quarta-feira (9), em Alegrete. Segundo o relato, o episódio ocorreu enquanto o veículo estava lotado, em um horário de grande movimento, quando passageiros se deslocavam para o trabalho.

A passageira contou que embarcou no bairro Doutor Romário, por volta das 7h50, e permaneceu na parte de trás do ônibus. Quando se preparava para desembarcar nas proximidades do antigo Nacional, percebeu que um homem havia se aproximado e encostado nela.

Segundo ela, o homem teria começado a se esfregar em seu corpo. A passageira disse que tentou se afastar e se posicionou mais à frente do ônibus. No momento em que o veículo parou para o desembarque, porém, o homem teria se aproximado novamente e passado a mão em suas nádegas.

A mulher afirmou que, naquele momento, conseguiu reagir fisicamente e verbalmente.

“Olhei para trás, empurrei ele e xinguei ele”, relatou.

O episódio, no entanto, não terminou quando ela deixou o ônibus. De acordo com a passageira, o homem teria se aproximado novamente e perguntado se ela gostaria de ganhar dinheiro.

Foi nesse momento que, segundo ela, ficou ainda mais nervosa e sem reação.

A mulher relatou que não conseguiu gritar, pedir ajuda ou registrar uma fotografia no momento da abordagem. Ela conseguiu apenas se afastar e chamar o marido. Mais tarde, teria feito um registro fotográfico do homem à distância.

O silêncio também pode ser uma reação ao medo

O relato chama atenção para uma situação que muitas vítimas de violência ou importunação enfrentam: nem sempre é possível reagir imediatamente.

Diante de uma situação inesperada, de medo ou constrangimento, algumas pessoas podem ficar paralisadas, sem conseguir gritar, confrontar o agressor ou sequer pensar em registrar o que está acontecendo.

Foi o que, segundo a passageira, aconteceu com ela.

Ela contou que somente depois de deixar o local conseguiu comunicar o ocorrido ao marido.

O caso também reforça a importância de que passageiros e testemunhas estejam atentos a situações de possível importunação dentro do transporte coletivo. Uma intervenção segura, o acionamento do motorista ou de outros responsáveis pelo transporte e, quando possível, a busca por ajuda podem contribuir para interromper uma situação desse tipo.

A importunação sexual é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal e envolve a prática, sem consentimento, de ato libidinoso contra alguém com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiro.

O relato da passageira é uma denúncia e, até a eventual apuração pelas autoridades, não há conclusão sobre a responsabilidade criminal do homem citado por ela.