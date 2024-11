Dança Alegre Alegrete inicia dia 26 e divulga programação oficial do evento

Considerado o maior festival de dança da metade oeste do Estado, o Dança Alegre Alegrete ocorrerá mais uma vez no Largo do Centro Cultural e em diversos locais da cidade.

A 26ª edição do evento acontecerá entre os dias 26 e 30 de novembro, em uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O projeto foi criado nos anos 80 pela coreógrafa Maria Waleska van Helden e, neste ano, mais uma vez, conta com a sua curadoria, em parceria com Paulo Amaral. Mais de dezoito companhias de dança vindas de Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Canoas, além de grupos locais, se apresentam na edição, que acontece no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e, através de intervenções urbanas, em outros pontos da cidade. Desde agosto, o evento contou com oficinas formativas na área da dança, ministradas por grandes nomes da área do estado.

Neste ano a curadoria inova mais uma vez, oferecendo além das intervenções urbanas no centro, apresentações que serão realizadas em escolas rurais e locais afastados do grande centro. Os destaques ficam por conta do Múltiplos Coletivo de Dança Inclusiva de Porto Alegre, que apresentará um espetáculo com pessoas portadoras de necessidades especiais, Emily Borghetti com o premiado espetáculo “Chula” e “Echos”, do Núcleo de Aéreos Circo Girassol.

Confira abaixo a programação completa do evento:

26/11 – Terça-feira

Manhã

– 9h30 – Intervenção urbana – Bailarina: Graziela Silveira / POA

Local: EMEB Murilo Nunes de Oliveira – Polo da Conceição

…..

– 10h30 – Intervenção urbana – Bailarina: Débora Rodrigues / POA

Local: EMEB Alcy Vargas Cheuiche

….

Tarde

– 14h – Intervenção urbana – Bailarina: Carini Pereira / Canoas

Local: Chafariz da Praça Getúlio Vargas

….

– 15h – Intervenção urbana – Bailarina: Consuelo Valandro / POA

Local: Sesc

….

– 16h – Intervenção urbana – Bailarino: Robson Duarte / POA

Local: Palácio Rui Ramos

….

Noite

– 19h – Abertura Oficial

– 19h30 – Espetáculo “Ecos” – Núcleo de Aéreos Circo Girassol / POA

– 20h30 – Espetáculo “Dança, Garra e Amor Gaúcho” – Múltiplos Coletivo de Dança Inclusiva / POA

– 21h – Espetáculo “Cotidiano Urbano” – Grupo Restinga Crew / POA

—

27/11 – Quarta-feira

Manhã

– 9h30 – Intervenção urbana – Bailarina: Carini Pereira / Canoas

Local: EMEB Francisco Mafaldo – Polo do Caverá

– 10h30 – Intervenção urbana – Bailarina: Graziela Silveira / POA

Local: Maria Fumaça

…….

Tarde

– 12h – Intervenção urbana – Bailarino: Robson Duarte / POA

Local: Palacete dos Dornelles

……

– 15h – Intervenção urbana – Bailarina: Consuelo Valandro / POA

Local: Unipampa

…..

– 16h – Intervenção urbana – Bailarina: Débora Duarte / POA

Local: Igreja Matriz

…..

Noite

– 19h – Performance Andaime (Des) Construção de Amor – GEDA Cia de Dança

– 19h30 – Espetáculo Trilhas, das telas aos palcos – Ballet Danniele Pinheiro / Alegrete

– 20h – Espetáculo Choque – Cia. de Dança de Caxias do Sul

– 21h – Espetáculo No Escuro eu Abro os Olhos – Art&Dança / Canoas

—

28/11 – Quinta-feira

Manhã

– 10h – Intervenção urbana – Clarissa Gomes / POA

Local: EMEB Arthur Hormain – Polo dos Pinheiros

…….

Tarde

– 17h – Intervenção urbana – Bailarina: Clarissa Gomes / POA

Local: Parque Rui Ramos (Patinhos)

…….

Noite

– 19h30 – Espetáculo Ballet Divertissement – Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 20h – Espetáculo “Pineal” – Companhia Matheus Brusa / Caxias do Sul

– 21h – Espetáculo “Chula” – Emily Borgetti / POA

—

29/11 – Sexta-feira

Manhã

– 10h – Intervenção urbana – Bailarinos: Grupo Dançar-te / Alegrete

Local: EMEB João André Figueira – Polo do Durasnal

……

Tarde

– 18h – Intervenção urbana – Bailarina: Maninha Pedroso / Alegrete

Local: Terminal de ônibus em tubo

……

Noite

– 19h30 – Espetáculo Gala – Grupo Dançar-te / Alegrete

– 20h – Espetáculo “Área Suspensa” – Cia. Municipal de Dança de Porto Alegre

– 21h – Espetáculo “Danças Populares no Coração do Rio Grande” – Mojuba Danças Populares Brasileiras / Santa Maria – UFSM

—

30/11 – Sábado

Noite

– 19h30 – Projeto Primeiros Passos / Escola de Dança Ballerina

– 20h – Espetáculo “Legado” – Escola de Dança Ballerina/ Alegrete

– 21h – Categorias Juvenis dos grupos:

CTG Farroupilha

DTG Juventude

Grupo Nativista Ibirapuitã

………..

Informações: 55984236348

Foto: Dança Alegre Alegrete