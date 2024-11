Doutoranda de Alegrete representa o Brasil em evento científico do BRICS na Rússia

Isadora Garcia Ferrão de 27 anos, natural de Alegrete, atualmente residente em São Carlos, SP, foi selecionada para representar o Brasil no BRICS Young Innovator Prize 2024, que está acontecendo em Sochi, Rússia, desde o dia 18 até 22 de novembro. A jovem, doutoranda em ciência pela Universidade de São Paulo (USP), foi escolhida na categoria “Palladium in Future Technologies”, uma nova categoria introduzida neste ano pela organização do evento.

A seleção de Isadora foi conduzida pela Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) em parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC). O Prêmio Jovem Inovador do BRICS é um reconhecimento internacional às realizações excepcionais em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com ênfase em contribuições significativas para os setores de ciência e tecnologia nos países membros do agrupamento.

O evento faz parte do 9th BRICS Young Scientist Forum, que reúne representantes das nações que compõem o bloco — Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, além de cinco outros países que se uniram ao grupo neste ano: Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Egito.

“O BRICS representa uma oportunidade para demonstrar que, no Brasil, somos capazes de produzir pesquisas de alto impacto e relevância global. Além disso, é uma chance de integrar a escola e a universidade públicas, bem como as vozes da periferia, em debates de extrema importância”, descreveu.

A delegação brasileira contará com cinco representantes, distribuídos em cinco categorias:

Green technologies for the chemical industry

Green technologies for food industry

Green technologies for agricultural industry

AI technologies

Palladium in Future Technologies

Isadora realiza suas pesquisas no Laboratório de Sistemas Embarcados e Críticos da USP, sob orientação da professora doutora Kalinka Castelo Branco. Aos 27 anos, ela integra um grupo seleto de jovens cientistas e inovadores cujo trabalho tem potencial para impactar o cenário socioeconômico e a qualidade de vida nos países do BRICS.

Além das apresentações científicas, o Fórum contará com a entrega do BRICS Young Innovator Prize 2024, destinado a homenagear jovens pesquisadores e empreendedores por suas inovações tecnológicas. Este será o sétimo ano do prêmio e a nona edição do Fórum, que ocorre em paralelo à Cúpula dos BRICS.

Isadora representará o Brasil e Alegrete na busca por soluções inovadoras que destaquem avanços em tecnologias emergentes, fortalecendo a posição do país na ciência e tecnologia global.