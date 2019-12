Dante Ramom Ledesma faz show neste domingo no Largo do Centro Cultural

O Sistema Fecomércio SESC – SENAC e Sindilojas programam um final de ano muito especial dedicado à Cultura.

Neste domingo (22), a partir das 21h, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, o Sistema Fecomércio promove um belíssimo show com Dante Ramon Ledesma, com a participação do Grupo South Site Urban Dance e Invernada Veterana do CTG Farroupilha.

Durante a noite haverá sorteio de brindes para aqueles que levarem 01Kg de alimento não perecível ou um brinquedo.

Dante Ramon Ledesma nasceu em Río Cuarto, na província de Córdoba, Argentina, naturalizado brasileiro desde 1978. Cantor desde os 5 anos, formou-se em Sociologia pela Universidade de Córdoba. Na sua carreira artística, já constam 19 CDs gravados e 3 DVDs. Conquistou nove discos de ouro e mais de três milhões de cópias vendidas. Sua biografia consta que em mais de 30 anos de carreira, sete mil espectáculos foram realizados em todo o Brasil e América Latina.

O evento tem o patrocínio das seguintes insituições: CAAL, Acesso Informática, PMS, RITT Empreendimentos, Izolan Calçados, Padaria Rosariense e União Empreendimentos. Instituições beneficiadas: APAE Alegrete e Lions Clube.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução