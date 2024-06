APAE de Alegrete destaca e reflete com as famílias sobre o Dia do Orgulho Autista

O principal objetivo do Dia do Orgulho Autista é combater o estigma e a discriminação enfrentados pelas pessoas no espectro autista, além de destacar suas habilidades e contribuições para a sociedade.

É importante lembrar que o autismo é uma condição neurológica diversa e que cada pessoa no espectro autista tem suas próprias habilidades, desafios e formas únicas de ver o mundo. O Dia do Orgulho Autista nos convida a respeitar e valorizar essa diversidade.

Vamos aproveitar essa data para promover a inclusão, a aceitação e o respeito a todas as pessoas no espectro autista, reconhecendo suas contribuições e empoderando-as a serem ouvidas e compreendidas.

A diretora da APAE de Alegrete, Cristina Nunes da Costa, diz que buscam, com o Centro de Atendimento Especializado em TEA, contribuir para o processo de aprendizagem dos autistas de Alegrete. Neste espaço, busca-se a melhor qualidade de vida dos autistas e suas famílias, atesta.

Hoje, a instituição atende crianças, jovens e adultos, sendo 216 com diagnóstico de autismo em Alegrete e alguns com suspeita em processo de avaliação, segundo a diretora da APAE. A Escola Paul Harris desenvolve estratégias e ações educacionais que contribuem para o processo de aprendizagem. Todas as atividades envolvem sempre as famílias, com apoio, orientação e cuidados.