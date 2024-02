De virada, Brandão vence o Operário pela categoria principal em Alegrete

A partida foi disputada entre Brandão e Operário, duas equipes tradicionais do campeonato amador de Alegrete. O jogo começou bem disputado e com boas chances de gols para ambas equipes, porém, o domínio das ações era da equipe azulrubra. No final do primeiro tempo, Huellinton Viana, abriu o marcado para a equipe Operenha.

Na segunda etapa, o time comandado pelo técnico, “Jesuszinho”, voltou com outra postura e virou o placar da partida para 3 a 1. A equipe do Operário tentou voltar para o jogo, porém, esbarrou na forte marcação do Brandou que segurou o resultado, 3 a 1.