Inicío oficial da colheita do arroz mobiliza produtores do Estado na Zona Sul

A Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado de Capão do Leão sedia até este dia 23 a 34ª abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. Essa edição dá prosseguimento aos debates sobre o aprimoramento da administração das propriedades rurais. O tema é “Gestão Potencializando Safras”, que propõe a necessidade de o produtor fazer sua gestão cada vez mais qualificada para potencializar e aumentar as safras, além de mostrar como fundamental a gestão do processo produtivo.

O técnico agrícola do IRGA, Nilton Oliveira, comenta que devido ao clima a safra deste ano poderá ter queda. Em Alegrete, explica que houve mais de uma data de semeadura e isso se reflete em produção e não podem, ainda, falar em números. Lavouras de agosto tiveram pouca luminosidade na floração, já as semeadas em outubro foram beneficiadas com mais presença de sol nesta fase. E as bem do tarde, poderão ter quebra, porque na época da floração os dias estarão menores e com menos incidência de sol. Em Alegrete, foram semeados 50 500 ha de arroz de forma escalonada.

O evento, que se mantém nos formatos online e presencial, realiza debates fundamentais sobre a importância da gestão das propriedades em um aspecto bastante amplo. Inclui as gestões das áreas administrativa, econômica, de mercado, de recursos humanos, da adoção de novas tecnologias, a fim de oportunizar uma eficácia maior, sempre buscando intensificar safras de vários grãos. Em Alegrete, 50 500 ha

Dois plantios escalonados em agosto e outro em dezembro, em função do clima, pode representar produtividade diferente em função do atraso, baixa radiação em dezembro (floração), enquanto o do cedo produzir melhor.

Fotos: Paulo Rossi e Carlos Queiroz/Divulgação