Fluidez do trânsito nas rotatórias é aprovada pelos alegretenses

A reportagem do PAT saiu às ruas e procurou averiguar qual a opinião dos alegretenses quanto a funcionalidade das rotatórias do “Baita Chão”. Foram entrevistados motoristas, pedestres e ciclistas sobre os prós e contras da nova dinâmica nas ruas do Município.

A Guarda Municipal, por meio do Diretor Rogério Leal, salientou que o número da frota veicular aumentou para 43 mil veículos em Alegrete. Comparado com o primeiro semestre de 2023 esse número aumentou em 2mil, aproximadamente.

Pedro Coelho, morador do bairro Promorar, disse que as rotatórias representaram um grande avanço na mobilidade urbana de Alegrete. Ele destaca que por muitos anos, no horário de pico, a praça General Osório (praça Nova), era intransitável e com essa nova dinâmica, o congestionamento é quase zero, atestou o alegretense.

Fernanda Meireles, que reside na avenida Assis Brasil, também reforçou a ideia antes mencionada. Segunda ela, a praticidade é o principal ponto de sucesso das rotatórias,”voçê chega ali, olha pra todos as ruas e já se desloca, antes, com a função da sinaleira, os congestionamentos eram enormes e com essa nova medida tudo melhorou”, disse Meireles.

O Secretario de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, aponta que continuarão ocorrendo melhorias no trânsito alegretense. Ele reforça a ideia que o principal objetivo das rotatórias é diminuir os engarrafamentos e agilizar de maneira responsável, o fluxo de veículos em Alegrete. “Estão sendo projetados novas rotatórias no Município, em breve iremos analisar e por em prática as novas medidas”, disse o servidor público.