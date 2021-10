Death Note: o caderno da morte

Share on Email

Hoje em dia é muito comum olhar séries e desenhos, mas às vezes algo que parece inofensivo pode ser o gatilho para a violência. Os especialistas alertam para os perigos da exposição de crianças a conteúdos violentos presentes em séries e desenhos.

O Death Note é normalmente de capa preta, e tem seu nome escrito na parte frontal dele. Segundo a série, tem o poder de matar qualquer pessoa se os nomes forem escritos nele, enquanto o portador visualiza mentalmente o rosto de quem quer assassinar. Esse caderno, que teve origem em uma série mangá escrita por Tsugumi Ohba, onde é usado por Ryuk para matar outros personagens, está disponível em várias livrarias, na internet e até mesmo em grandes lojas de brinquedos infantis.

Em uma reportagem, na TV Record, foi exposto o caso de uma mãe que, sem ter conhecimento do desenho, comprou o caderno para a filha de 12 anos. Depois de um tempo, ao olhar o caderno, encontrou dezenas de nomes escritos, inclusive o seu.

Os especialistas pedem que os pais tenham conhecimento do que os filhos pedem antes de comprar, pois podem desencadear danos emocionais e comportamentais. O que mais surpreende os pesquisadores é que não é nem uma grande editora que está por trás dele. O deputado estadual de São Paulo do Partido Republicano Brasileiro, Altair Moraes, criou um projeto de lei que obriga os fabricantes a especificarem a classificação etária para este tipo de produto, além de exigir que o produto venha lacrado e com aviso de conteúdos sensíveis.

Em vários lugares ao redor do mundo a franquia Death Note inspirou incidentes na vida real:

– Na China, o anime foi proibido nas maiores cidades do país após as crianças começarem a fabricar o seu próprio caderno e escrever o nome de colegas, professores e familiares de quem não gostavam e gostariam de ver mortos.

– Na Rússia, a justiça proibiu alguns sites de exibirem o conteúdo por ser perigoso para as crianças. A campanha dos pais começou em 2013, após o suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção.

-Nos EUA vários alunos foram expulsos e suspensos das escolas por escrever o nome dos colegas. Em uma escola da Geórgia um caderno com vários nomes de alunos da escola foi encontrado no banheiro e provocou um alerta sobre o risco de um massacre.

– Na Bélgica um crime, que foi inspirado no Mangá, no qual quatro pessoas assassinaram um homem e deixaram bilhetes com a frase “Eu sou Kira” (Kira é o apelido de um personagem da série).

Ainda na reportagem da TV Record, uma psicóloga explica que o cérebro de crianças e adolescentes ainda não é maduro o suficiente para lidar com o conteúdo. E que a informação será processada pelo córtex pré-frontal o que vai provocar a falta de sensibilidade, fazendo com o cérebro entenda que aquilo que ele olha, é o ambiente em que ele vive, trazendo à tona desconfiança, ansiedade, transtorno de pânico, entre outros.

Por: Geovanna Valério Lipa