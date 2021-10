Ao chegar em casa no bairro Canudos, vítima encontra porta arrombada e casa revirada

Share on Email

Uma casa, no bairro Canudos, foi invadida e furtada na ausência dos moradores. O fato foi registrado, na noite de ontem(17). A vítima informou que estava no bairro Sepé Tiaraju e, ao chegar em casa, se deparou com a porta arrombada e a casa revirada. O ladrão levou tablet, televisor, roupas, forno elétrico, entre outros objetos.

A moradora disse que foi um grande choque. Ela iria realizar o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia.