Decrab registra acentuada retração de crimes de Abigeato em Alegrete e região

Alegrete registra queda expressiva nos abigeatos, destacou o Delegado Titular Daniel Severo.

Em entrevista, o policial civil que está à frente das ações da Decrab desde outubro de 2022, falou sobre os dados estatísticos a respeito da criminalidade no campo nos 42 municípios que integram sua macrorregião.

“Realiza-se, diariamente, o levantamento das ocorrências, do número de animais furtados, do meio de execução (tropeada, carregamento ou carneada), da localização, em mapas, dos locais de crime, e a aferição dos prováveis suspeitos. Tomou-se como ponto de partida o mês de outubro de 2021, data de instalação desta DECRAB”- falou.



A partir deste momento, um projeto-piloto de duas operações permanentes de rondas e patrulhas, noturnas e diurnas, nas localidades com maior número de furtos foi implementado em Alegrete, área de atuação precípua da 2ª Decrab, a partir de outubro de 2022.



Delegado Daniel informou que até outubro, foram furtados 226 bovinos, uma média de 17,4 animais por mês. Já a média dos meses de setembro e outubro de 2022 foi de 41,5 animais furtados.



Entretanto, em novembro foram registrados furtos de cinco bovinos e em dezembro, de apenas quatro.

Sendo assim, o ano de 2022 fechou com médias mensais quatro vezes menores do que as do período anterior como um todo, e 10 vezes menores do que as registradas nos dois meses imediatamente anteriores.

Salienta-se que a queda foi registrada ao final do ano, época em que tradicionalmente tem-se o aumento no número de abigeatos. Por esse motivo, os dados se tornam ainda mais pujantes.



Em relação aos ovinos, desde a instalação da 2ª Decrab, foram registrados furtos de 229 animais. A partir de novembro de 2022, a média de 12 animais furtados ao mês é 24% menor do que a registrada nos meses anteriores.



Logo, sobre este mês de janeiro de 2023, até o dia 16, há registros de apenas um bovino e um ovino furtados.



“Pondera-se que seja essencial um controle estatístico e georreferenciado dos crimes na zona rural, para a elaboração de estratégias de combate aos abigeatários.



O monitoramento dos resultados desse trabalho feito em Alegrete legitimará a replicação do método nos demais municípios da macrorregião, o que já vem sendo feito, em alguma medida, em apoio às DP’s de Barra do Quaraí, Santana do Livramento e Uruguaiana, municípios com elevados índices de abigeato” – concluiu.

O número para denúncias é 55 984511681.