Decreto reduz horário para funcionamento e proíbe abertura de postos de combustíveis aos domingos

A medida passa a valer neste sábado (21) e foi uma demanda do Sindicato intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro).

De acordo com o presidente da Sulpetro, João Carlos Dal´Aqua, as vendas caíram 40% desde o avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul. A recomendação das autoridades é de que a população fique em casa para frear a proliferação da doença.