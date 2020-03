Idosos são maioria no transporte coletivo; eles não estão observando a reclusão recomendada

Em razão da pandemia do coronavírus, o último Decreto do Prefeito Márcio Amaral, fechou lojas entre outras restrições. Dentre elas, a redução nas linhas dos ônibus coletivos. Nesta manhã, o presidente do Sindicato Das Empresas De Transporte Urbano De Alegrete (STU), João Nogueira, entrou em contato com a reportagem para descrever algo que o preocupa muito. Além da queda de 50%, no mínimo, do movimento de passageiros, a maioria deles nesses últimos dias e, principalmente neste sábado, é do grupo de mais risco, os idosos.

(Foto: Arquivo)

Equipes da Prefeitura de Alegrete seguem atuando na prevenção e contenção ao contágio do novo coronavírus. Os casos estão sendo monitorados constantemente por um gabinete de crise.

Porém, os idosos não respeitam a quarentena; grupos mais vulneráveis se arriscam nas ruas. Não é difícil achá-los, estão andando livremente, seja nos bancos, mercados. A ordem do Governo do estado é que todos fiquem dentro de casa, até que passe a pandemia do covid-19. Mas essa medida parece muito distante para a realidade do Município. Há àqueles que acreditam no exagero, entretanto, se acompanharem as informações diárias na imprensa, poderão compreender de forma mais sensata o quanto todos estamos vulneráveis. Cada um que fazer deste momento um período de descrença para o que está acontecendo pode gerar consequências incalculáveis. Em Alegrete, a Santa Casa, disponibiliza apenas dez respiradores. A população precisa ser mais consciente.