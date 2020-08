Defensoria Pública esclarece atendimento à mãe do menino morto pelo pai

Compartilhe









243 Shares

A morte da criança de um ano e oito meses que deu entrada na Santa Casa de Alegrete, com vários hematomas pelo corpo e desacordado, gerou uma série de questionamentos, protestos e invadiu as redes sociais com centenas de texto, frases e até fotos repugnando o ato.

Depois de uma coletiva esclarecedora realizada pela Polícia Civil após ter ouvido o autor confesso do homicídio qualificado por meio cruel, e a prisão preventiva concedida pela Justiça o autor do crime foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, ainda na noite de segunda-feira (17).

Nesta terça-feira (18), a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul emitiu uma nota oficial se manifestando sobre o caso que chocou o Estado.

“Em relação ao caso envolvendo o menino Márcio dos Anjos Jaques, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul esclarece que foi procurada pela mãe da vítima no dia 22 de julho, em Alegrete. No entanto, durante o atendimento, em momento algum foi relatado por ela que o menino sofria de maus tratos.

Assim, por não se enquadrar em um caso de urgência, a Defensoria Pública solicitou que a assistida enviasse documentos necessários a fim de dar prosseguimento à regularização da guarda da criança.

A instituição lamenta profundamente a morte do menino e se coloca à disposição para mais esclarecimentos, se necessário. “

Júlio Cesar Santos