Igrejas têm dúvidas quanto aos cultos durante a bandeira vermelha

Uma atividade que congrega muitas pessoas em Alegrete são os cultos.

Com a bandeira Vermelha, em Decreto do Governo do Estado, com as novas regras de distanciamento controlado, as igrejas evangélicas questionam como vai ser a atividade aqui no Município.

Todos dizem que vão seguir os protocolos e fazer como deve ser para seguir as atividades e preservar a saúde de todos.

Uma das dúvidas é quanto a quantidade de fiéis nas igrejas. O último Decreto diz que esta atividade pode atender com 10% da capacidade do PPCI ( conforme Decreto Municipal). Mas o Prefeito Municipal poderá alterar isso em beneficio da saúde coletiva. Uso de máscara, de álcool em gel e distanciamento já são praticas realizadas nas igrejas de Alegrete.

Nesta época de pandemia muitos dizem que estes locais servem como ajuda às angustias e sofrimentos, porque a fé é fundamental, comentou, Itamar Rodriguez.

A Bandeira Vermelha indica alto risco de disseminação do coronavírus e, por isso, todos devem manter ainda mais distanciamento controlado em qualquer atividade aqui no Município.

Vera Soares Pedroso