Defesa Civil já leva água a sete comunidades do interior

Com a estiagem que assola Alegrete e sem água, comunidades do interior passaram a pedir socorro para a Defesa Civil.

Nos últimos dias o trabalho foi intenso e sem um caminhão pipa eles enchem duas caixas num total de 15 mil litros e vão onde as famílias mais necessitam de abastecimento.

No momento a Defesa Civil de Alegrete está indo ao assentamento Novo Alegrete, Jacaquá, Sanga do Brandão, Quatro Bocas, Passo da Picada e Jacaraí para abastecer quem sofre com a estiagem sem água para consumo próprio.

Um pedido da Defesa Civil é para que na área urbana as pessoas economizem água, evitando lavar calçadas e regar plantas.