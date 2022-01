Imposto Sobre Serviços bate recorde de arrecadação em Alegrete

Em meio à crise econômica que atinge boa parte dos municípios brasileiros causada pela pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Alegrete não tem o que reclamar. A administração do prefeito Márcio Amaral e do vice Jesse Trindade acaba de superar mais uma meta de arrecadação prevista de Alegrete para 2021. A Prefeitura de Alegrete registrou receita recorde com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). De acordo com a gestão do município, foram R$ 10, 5 milhões arrecadados.

Mais trabalhadores testaram positivo no Marfrig

Conforme o demonstrativo, o resultado foi o melhor dos últimos anos.

Segundo o secretário de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio, o crescimento da arrecadação de impostos pelo município se dá em virtude da confiança adquirida da administração do prefeito Márcio Amaral junto à população alegretense. “Com o aumento da arrecadação o prefeito tem feito aplicações na construção de obras, manutenção dos serviços públicos, além de pagar sempre de forma antecipada os salários dos servidores municipais”, afirma Cáurio. O secretário de Finanças e Orçamento, a Prefeitura de Alegrete arrecadou de R$ 10.564.522,06 de ISS/QN. “Isso é uma demonstração de credibilidade da população para com a administração municipal. O resultado é um sinal de que os prestadores de serviços estão, aos poucos, recuperando o fôlego”, garante.

Áudio fake sobre falta de luz e água nesta sexta-feira foi um desserviço à população

Cáurio também afirma que o desempenho é fruto de investimentos em ferramentas de inteligência fiscal e das ações de autorregularização que a Receita Municipal vem promovendo.

“Um exemplo disso é a ação de cruzamento de dados de emissão e pagamento de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSE). Tenho muito orgulho de minha equipe, formada pelo Giovanni Vaucher de Abreu, Ieda Sacardi e a Deise Trindade”, afirmou.