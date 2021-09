Conforme informações da DC, duas famílias que estavam em volantes no bairro Santo Antônio foram retiradas, assim como, mais uma no mesmo bairro de residência, além de duas famílias no bairro Vila Nova e uma na Promorar. Todas foram para casas de familiares.

Defesa Civil retira seis famílias de áreas de risco; nível do Rio está 8,87m

A última aferição do Rio Ibirapuitã, nesta tarde, indicava que o nível estava 8,87m acima do normal. As equipes da Defesa Civil mantêm atendimento a todas áreas ribeirinhas com monitoramento e também nos chamados. No interior do Município, conforme informações de moradores, até o início da tarde o acumulado de chuva nesses últimos dois dias tinha sido de 224mm – Jacaquá.

O relato desde a manhã de ontem é de muitas residências alagadas com a enxurrada. Bairros como: Nossa Senhora da Conceição, Saint Pastous, Promorar, Progresso e Favila.

A previsão a partir de amanhã é de queda na temperatura com mínima de 9°C e máxima de 16ºC, sem chuva.

