No último dia 5, o União Esportes realizou mais uma competição envolvendo os amantes do voleibol em Alegrete.

A competição contou com a participação de 8 equipes na modalidade 4×4, no naipe feminino e foram disputadas durante todo o domingo, com a final encerrando já madrugada da última segunda-feira.

Em quadra muita animação e bom voleibol apresentados pelas equipes: Tchê Gurias, PDV- Rosário do Sul, VF Alcateia, Sarandi Universitário – Rivera, Action, VFA, União e Amigas do Vôlei. As equipes foram divididas em 2 chaves de 4, que se enfrentaram todos contra todos em seus respectivos grupos, passando a fase de semifinal os dois melhores de cada.

Na semifinal, Tchê Gurias encarou as meninas do Universitário de Rivera. Vitória suada para equipe Tchê Gurias que avançou para final. Na outra semi, o VFA superou as Amigas do Vôlei e carimbou a vaga na grande final.

Pela disputa do 3º lugar entre Amigas do Vôlei e Sarandi Universitário, as Amigas levaram a melhor e conquistaram a terceira colocação no 4×4.

Amigas do Vôlei encerraram a competição com medalha de bronze

Já a final disputada entre VFA e Tchê Gurias, foi vencida pelo Vôlei Feminino Alegrete, que sagrou-se a campeã do Torneio de Vôlei 4×4 Feminino.

Tchê Gurias levou o vice

De acordo com a programação do União Esportes, no mês de outubro será realizado o tradicional torneio de voleibol misto. A expectativa segundo a organizadora Celika Ferrari é de que mais de 10 equipes confirmem participação no evento.

Fotos: Gomes Estúdio Fotográfico