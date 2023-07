Defesa do acusado da morte de Priscila Leonardi traz novos elementos sobre os fatos

Priscila Leonardi, de 40 anos que morava na Irlanda desde 2019, desapareceu em 19 de junho, pouco depois de chegar a Alegrete, sua cidade natal, para uma visita. A Polícia Civil e o Ministério Público apontam que Emerson Leonardi, seu primo de 30 anos, pode estar envolvido no crime, após a descoberta do corpo da enfermeira dias depois, às margens do Rio Ibirapuitã, apresentando sinais de espancamento e estrangulamento.

A advogada Jo Ellen Silva da Luz iniciou uma conversa destacando que até o momento, várias questões do caso ainda não foram esclarecidas, e há uma série de diligências e investigações em andamento. Ela tem acompanhado de perto o desenvolvimento das investigações e tem estado em contato frequente com a delegacia, conversando diretamente com a delegada Fernanda Mendonça, responsável pelo caso.

Quanto à possibilidade de prorrogação da prisão temporária, a advogada afirmou que tanto ela quanto seu cliente, Emerson, estão cientes da situação. A prisão temporária tem validade de 30 dias, prorrogáveis ​​por igual período, especialmente para se tratar de um crime hediondo.

Em relação ao pedido de liberdade ou impetração de habeas corpus, Jo Ellen explicou que não tem autorização de seu cliente para divulgar detalhes. Ela acredita que, neste estágio inicial das investigações, não é necessário expor informações defensivas para a mídia, uma vez que ainda não há processo criminal judicial instaurado.

Indagada sobre novidades do caso, a advogada revelou, respeitando a ética do processo, que novas pessoas estão sendo investigadas. Ela apontou que algumas dessas pessoas agiram despertando desconfiança após a morte de Priscila, o que suspeitou e chamou atenção da defesa. A advogada reforça que aguardará o andamento das investigações para entender a motivação por trás das atitudes dessas pessoas e por que elas faltaram com a verdade diante às autoridades policiais.

Emerson Leonardi está preso desde 13 de julho. A polícia não descartou a possibilidade de envolvimento de outras pessoas, incluindo familiares da enfermeira, no planejamento do crime.

Veja abaixo a nota da advogada Jo Ellen

A defesa sabe que até o momento ainda não se esclareceram várias arestas sobre os fatos, ainda há inúmeras diligencias para serem cumpridas e investigadas. Tenho acompanhado tudo de perto, vou umas 02 (duas) ou 03 (três) vezes por semana na delegacia, inclusive estive na DP terça passada conversando diretamente com a Dra. Fernanda, delegada responsável pelo caso, logicamente o conteúdo da conversa, por hora não será revelado.

Quanto à possibilidade de prorrogação da prisão temporária, já estamos cientes disso, pois é algo que sempre conversei com Émerson, ele tem noção de tudo que esta ocorrendo, pois sempre estou em contato com o mesmo em atendimento no PEAL. Quanto a pedido de liberdade, impetração de habeas corpus, nenhuma dessas informações tenho a autorização do mesmo para divulgar, até porque não acho necessário repassar teses/construções defensivas, quando nem mesmo se tem processo criminal judicial instaurado, seria expor Émerson de forma desnecessária para mídia.

No que pertine a novidades a defesa pode adiantar, respeitando a ética do processo que há novas pessoas a serem investigadas, pessoas que se comportaram de forma “estranha” após a morte de Priscila, provocando desconfiança, inclusive da própria defesa, que verificou a prática de atos e atitudes não condizentes com a postura que essas pessoas deveriam ter, defesa aguardará o andamento da investigação e elucidação sobre a motivação para esses pessoas terem faltado com a verdade em certas oportunidades perante a autoridade policial.

Alegrete, 27 de julho de 2023.

Jo Ellen Silva da Luz

Advogada Criminalista