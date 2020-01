Definidas as quartas de final do Efipan. Se a dupla Gre-Nal vencer tem clássico sábado

A noite de terça-feira (28), no 40º Efipan encerrou a fase classificatória. Com o G8 confirmado. Quatro confrontos serviram para consolidar o emparceiramento nas quartas de final.

O torcedor da dupla Gre-Nal pode se preparar. Se Inter e Grêmio superarem seus adversários se encontram em mais um Gre-Nal na fase semifinal da competição.

A rodada de terça iniciou com a vitória tranquila do Nacional sobre o Paraná. Tiago Helguera e Ezequiel Piriz marcaram na vitória de 2 a 0, dos uruguaios.

Ambas equipes já estavam classificadas. O Nacional ficou em 6º com 9 pontos. Já o Paraná entrou em oitavo com 8 pontos. O Palmeiras consolidou a melhor campanha no geral com uma goleada de 5 a 0 sobre os peruanos do Alianza Lima. Com gols de Inácio (2), Luis Guilherme (2) e Otávio, o Verdão foi 18 pontos e líder na classificação geral. O Alianza Lima se despediu do Efipan.

No clássico Atletiba deu empate em 2 a 2. O primeiro tempo foi do Furacão. Melhor no jogo o Athletico abriu 2 a 0 na primeira etapa. Kauê Vinicius e Ygor Madureira marcaram os gols.

Na etapa final só deu Coxa. Whalacy e Maycon Galho empataram o clássico paranaense. O CAP terminou em 5º com dez pontos, enquanto o Coritiba foi o sétimo com 8 pontos, saldo de um gol positivo.

Encerrando a rodada da fase classificatória, o Flamengo decepcionou. Foi derrotado pelo Juventude pelo placar magro de 1 a 0. A única vitória do time da serra gaúcha na competição. Ambos os clubes deram adeus a competição.

De acordo com o regulamento técnico do Efipan, as quartas de final iniciam na quinta-feira (30):

20h – Palmeiras x Paraná (jogo 1)

21h30min – Grêmio x Coritiba (jogo 2)

Sexta-feira (31)

20h – Defensor x Athletico Paranaense (jogo 4)

21h30min – Inter x Nacional (jogo 3)

Semifinais

Sábado 1º de Fevereiro

Venc. Jogo 1 x Venc. Jogo 4

Venc. Jogo 2 x Venc. Jogo 3

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei