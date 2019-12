Definidos os grupos do Efipan, com clássicos regionais na 1ª fase

Na manhã de quinta-feira (19), foi realizado o sorteio dos grupos do 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano.

O Plenário Gaspar Cardoso Paines foi palco do sorteio que recebeu presença dos vereadores Glênio Bolson, Celeni Viana e Moises Fontoura que comandou os trabalhos.

Do Grêmio, atual campeão da competição, o Cônsul Adão Ramos marcou presença, ao lado do Cônsul colorado Vilmar Freitas. O Diretor rubronegro Mohamed, desportista Enir Guimarães, e representante da Brigada Militar.

O Presidente Antônio Fagundes, ao lado do coordenador geral Moises Fontoura deram as bas vindas aos presentes e anunciaram algumas novidades do evento. Fagundes acenou com a possibilidade do General Brasil participar do Efipan. Dependendo da agenda de início do ano, o militar desembarca em Alegrete para o lançamento oficial da construção da Vila Olímpica.

A primeira notícia coube ao coordenador revelar a desistência do Goiás. O motivo segundo a organização é de que um diretor da categoria Sub-13 da equipe do Goiás trocou de clube e a diretoria não teria tempo hábil para agilizar outro dirigente para vim a Alegrete.

O presidente do Flamengo recebeu o comunicado do Goiás na noite de quarta, e em menos de 12 horas, conseguiu confirmar os vizinhos do Missiones que aceitaram o convite.

O alegretense Cleber Xavier, que será o homenageado desta edição confirmou presença na final, onde vai entregar a taça de campeão que leva seu nome. Também uma surpresa está programada para o dia da final.

Um sorteio que dividiu as equipes para forçar um clássico regional já logo na fase de classificação. Serão dois grupos de sete clubes em cada. As oito equipes melhores na classificação geral avançam para às quartas de final.

O Efipan inicia dia 17, com apenas um jogo na abertura. O atual campeão, Grêmio enfrenta o Paraná Clube na largada de mais um encontro panamericano.

Os nomes dos 14 times foram colocados num pote para o sorteio. Cada um dos participantes retirou um nome que ia sendo ordenado pelo coordenador geral.

No Grupo “A”: Grêmio, Nacional (Uruguai), Coritiba River Plate (Uruguai), Alianza Lima (Peru), Missiones (Uruguai), e Juventude.

Grupo “B”: Internacional, Defensor (Uruguai). Athletico Paranaense, Palmeiras, Flamengo, Azuriz e Paraná Clube.

Na 1ª fase, os jogos serão chave contra chave. Ao fim destas partidas haverá um dia de folga para iniciar a fase de quartas de final.

Júlio Cesar Santos