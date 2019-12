Homem é preso por estuprar enteada de 13 anos em Esteio

“Foi um dos casos mais horríveis que eu já vi. O padastro abusava da enteada. Abusou durante três anos, dos 11 aos 13 anos. A mãe saía para trabalhar, o horário dela era diferente do dele. Ela saía bem cedinho, às 5h e voltava tarde. Ela trabalhava em Porto Alegre. E ele abusava todos os dias da menina”, contou a delegada.

A denúncia contra o padastro foi feita após um médico desconfiar do abusos.

“Ficamos sabendo a partir de um exame que ela foi fazer. O médico do hospital desconfiou, encaminhou para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez um registro de ocorrência, retiraram a menina da mãe, depois devolveram quando a mãe separou do abusador, isso faz dois meses. Nós iniciamos as investigações, fizemos os exames físicos, psíquicos na menina, todos positivos”.