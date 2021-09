Delegacia dos contadores em Alegrete presta homenagem aos profissionais

Conteúdo Patrocinado!!!

No Dia do Contador (22 de setembro), a Delegacia do CRC/ RS através do seu Delegado em Alegrete – José Luis Alves Pinheiro , parabeniza a todos os profissionais que dedicam suas vidas à estudar e avaliar as atividades contábeis e financeiras de uma empresa/organização.



Uma profissão imprescindível que, ao longo dos anos, acompanha a evolução da sociedade, sendo o alicerce do desenvolvimento nacional.

Receber, analisar, interpretar e produzir resultados são essenciais para o desempenho da função de um CONTADOR.