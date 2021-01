Delegada Regional de Saúde anuncia 5 leitos de UTI Covid para Rosário do Sul

Compartilhe















Com a continuidade da pandemia e o aumento dos casos de positivados pela COVID -19 na região, a Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Alegrete, buscou agilizar mais leitos de UTI.

Uma das cidades contempladas, recentemente, foi Rosário do Sul que, de acordo com a Delegada Helli Temp, tinha oito leitos de UTI adulto e como aumentou significativamente os positivados a necessidade de internação nesse município foi agilizado, junto ao governo do estado e houve a liberação de mais leitos de UTI.

A Delegada Regional de Saúde informa que em caso de positivados, os pacientes de Rosário iam a para o isolamento da UTI adulta. Como a situação de contágio aumento com casos que necessitam internação, se buscou a habilitação de mais 5 leitos de UTI.

-Foi um grande avanço para tratar os que estão com a COVID – 19 e estamos sempre trabalhando para melhor ainda mais a Rede de Saúde dos hospitais da Região em relação a esta situação em que vivemos, salientou Heilli Temp.

Vera Soares Pedroso