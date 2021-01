Homem tentou matar pai e filho com golpes de faca no Caverá

Compartilhe















Homem de 33 anos, foi preso pela Brigada Militar por tentativa de homicídio doloso, no primeiro dia do ano de 2021.

De acordo com o registro, os policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando foram informados pela sala de operações que teria ocorrido uma briga na Ponte do Caverá, na VRS 806 e havia um homem ferido. Na sequência, via 190, a denúncia foi de que o acusado estaria fugindo pela lateral do Balneário Caverá. Desta forma, os policiais iniciaram buscas e encontraram o indivíduo tentando entrar no mato, nas imediações da BR 290. Ele foi identificado e na revista pessoal, nada foi encontrado com o mesmo.

Em ato contínuo, a guarnição retornou para via principal e se deparou com a vítima de 22 anos, na estrada, com um ferimento na cabeça(e a roupa toda ensanguentada). Foi encaminhada à UPA pelos policiais militares. Mas havia outra vítima, de 48 anos, que tinha sido socorrida pelo Samu e levada à Santa Casa.

O homem de 22 anos descreveu aos policiais que ele estava discutindo com o pai de 48 anos quando o acusado chegou e ofereceu uma faca para venda. Neste momento, o pai teria dito que o indivíduo conhecido como Zorelha, estaria apoiando o filho. O desentendimento passou a ser dos três e Zorelha desferiu uma facadas na cabeça do pai e do filho(ambos vítimas já citadas).

Por ter sido reconhecido pela vítima como o acusado de tê-lo golpeado, assim como o seu pai, Zorelha foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por tentativa de homicídio doloso.

A vítima de 48 anos teve corte profundo e perdeu muito sangue, ele ficou em observação. Já o filho foi atendido e, posteriormente, liberado. A ocorrência foi por volta das 20h20min, de sexta-feira(1°).