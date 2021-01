Liberado recursos para mais três poços artesianos em Alegrete

Compartilhe















Na luta de mais de quatro anos do vereador Cleo Trindade ( MDB), ele recebeu a positiva notícia, neste final de 2020, da liberação de recursos para a abertura de três poços artesianos em Alegrete.

A assessoria do vereador informa que foi liberado, via emenda parlamentar do Deputado Márcio Biolchi, o valor 238.856 reais para três poços artesianos em localidades do interior de Alegrete.

“Foi muito trabalho, porque a Caixa Federal não tinha com enquadrar emenda parlamentar para este tipo de investimento, diz Cléo Trindade, mas conseguimos e o importante é que o recurso foi liberado”.

Em épocas de estiagem e, no verão, várias localidades do interior sofrem com frequência a falta de água.

Esse recurso vai beneficiar com poço artesiano as comunidades da Vila Ajala, Conceição e Rincão de São Miguel atendendo cerca de 100 famílias, de acordo com o vereador. O próximo passo agora é o recurso ser empenhado, ir para o setor de compras da Prefeitura, o que de acordo com Cléo Trindade pode transcorrer em 30 dias.