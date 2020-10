Delegado Arruda apura as causas do assassinato no Presídio

Compartilhe













Na noite de ontem(8), o Delegado e responsável pela DPPA, Maurício Arruda, divulgou uma nota em relação ao nono homicídio que ocorreu em Alegrete, neste ano de 2020.

De acordo com o Delegado Maurício, a equipe do setor de investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete, segue apurando o crime, em busca da autoria.

Ele esclareceu que o apenado José Romário Dos Santos Sauceda, de 39 anos, teria sido morto por volta das 14h quando os presos estavam indo para o banho de sol.

Informações preliminares, indicam que ele tinha uma dívida com uma facção criminosa com atuação na região. O detento já teria sido cobrado, antes de retornar ao PEAL.

A perícia, que veio de Santana do Livramento, concluiu os trabalhos em torno das 20h. O laudo oficial será enviado nesta sexta-feira, contudo, informações apuradas, indicam que a vítima teria levado pelo menos 15 estocadas.

Conhecido como Toco, o apenado era morador da invasão do Campo da Aviação, na Zona Leste, onde tem familiares.