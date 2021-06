Delegado de Polícia e órgãos de proteção à mulher vítima de violência vão trabalhar juntos

Compartilhe















O Delegado Vinícius Nahan, responsável pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alegrete, reuniu-se com representantes da ONG Anoras e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em Alegrete, na tarde de terça-feira(8).

Desde o último dia 1º de maio o delegado Mauricio Arruda deixou de atender as ocorrências do plantão e o delegado Regional Valeriano Garcia Neto da 4ª Delegacia de Polícia do Interior, apresentou o delegado Vinícius Nahan que passou a responder pela DPPA, de segunda a sexta 24 hs, em forma de plantão direto da cidade de Uruguaiana.

Por esse motivo, o encontro foi relevante para que fossem discutidas formas para retomar, assim que possível, a parceria entre a DPPA e a ONG no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

A ONG Amoras é uma organização da sociedade civil que atua no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica em Alegrete e o CREAS é um órgão da Prefeitura que também atende mulheres vítimas de violência por um grupo especializado de profissionais de diversas áreas.

O Delegado Vinícius Nahan ressaltou a importância do trabalho da Ong Amoras e do Creas, junto às vítimas. “Além do trabalho policial as mulheres recebem também o acolhimento, como se fosse uma conversa entre amigas e isso faz muita diferença” – referindo-se a Ong Amoras.

“Essa reunião de apresentação e tratativas serviu para compreender e unificar os serviços para melhor atender às vítimas de violência doméstica. Neste período, devido à pandemia embora haja a vacinação, entretanto, ainda de forma lenta, o atendimento presencial não será possível a curto prazo.”- destacou o Delegado.