Demétrio Ribeiro conquista título do futsal infantil e garante vaga na próxima fase dos JERGS

Alegrete deu início, no começo desta semana, à fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS). A primeira categoria em disputa foi o futsal infantil masculino, destinado a estudantes de até 14 anos.

As partidas foram realizadas no CT de Esportes da Prefeitura, reunindo 12 escolas participantes. Na decisão, o time do Demétrio Ribeiro venceu o Oswaldo Aranha pelo placar de 2 a 0 e conquistou o título da fase municipal.

Com a vitória, a equipe do Demétrio Ribeiro garantiu o direito de representar Alegrete na próxima etapa da competição, que será realizada pela 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), em Uruguaiana. A data da próxima fase ainda será confirmada.

A programação dos JERGS terá continuidade nas próximas semanas. Professores da rede estadual, por meio da 10ª CRE, estarão à frente da organização das demais categorias do futsal e também das competições de voleibol, basquete, handebol, atletismo e tênis de mesa.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), está apoiando a realização das competições.

Uma particularidade desta edição é a realização dos jogos sem arbitragem contratada. As próprias escolas estão colaborando com a condução das partidas, com professores de Educação Física atuando na arbitragem.

A iniciativa dá sequência ao calendário esportivo escolar e envolve estudantes de diferentes instituições da rede de ensino, promovendo integração, participação e incentivo à prática esportiva entre os jovens de Alegrete.