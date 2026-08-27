Na despedida, amigos vestem as cores do Grêmio em homenagem a Auri da Silva

Auri Oliveira da Silva, de 62 anos, morreu após enfrentar um tumor no pulmão. Na despedida, amigos e familiares fizeram uma homenagem que traduzia uma das maiores paixões de sua vida: o Grêmio.

A despedida de Auri Oliveira da Silva foi marcada por uma cena que dificilmente será esquecida por quem esteve presente. Fanático pelo Grêmio, ele recebeu dos amigos uma última homenagem à altura da paixão que carregou durante a vida: muitos compareceram à despedida vestindo a camisa do Tricolor Gaúcho.

Auri morreu aos 62 anos, após enfrentar um tumor no pulmão. Viúvo, deixou filhos, netos, noras, irmãos e uma legião de amigos que, segundo familiares, guardam dele a lembrança de uma pessoa querida e muito amada.

As últimas homenagens foram realizadas na Funerária Paraíso. No momento de dizer adeus, a camisa do Grêmio deixou de ser apenas uma peça de roupa e passou a representar uma forma de carinho e de reconhecimento à história de Auri.

Era como se os amigos dissessem, sem precisar de muitas palavras: “Estamos aqui por você, até o último momento.”

A paixão pelo futebol fazia parte da identidade de Auri. Gremista declarado e fanático pelo clube, ele encontrou no futebol uma das formas de celebrar a vida, compartilhar emoções e estreitar laços de amizade.

Uma vida de trabalho e família

Auri trabalhou como operador de máquinas na Pilecco Nobre, profissão que exerceu ao longo de sua trajetória profissional.

Para a família, porém, sua história vai muito além do trabalho. Ficam as lembranças construídas ao lado dos filhos, netos, irmãos, noras e amigos.

A morte encerra uma trajetória, mas não apaga as marcas deixadas nas pessoas que conviveram com ele. É justamente nessas lembranças que familiares e amigos encontram agora uma maneira de manter Auri presente.

E talvez nenhuma imagem traduza melhor essa despedida do que aquela dos amigos reunidos com a camisa tricolor.

Porque algumas pessoas são lembradas pelo que fizeram. Outras, pelo que representaram.

Auri será lembrado pelo homem, pelo amigo, pelo familiar e, sobretudo, pelo gremista apaixonado que foi.

Na última homenagem, seus amigos vestiram as cores do clube que ele tanto amava.

Um último abraço. Uma última arquibancada. Uma última demonstração de amizade.

E, para quem fica, a certeza de que algumas paixões — assim como algumas amizades — não terminam com a despedida.