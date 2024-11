Demétrio Ribeiro firma parceria com a Unipampa para curso técnico de eletrotécnica

O Vereador Moisés Fontoura que trabalhou para que o curso fosse realizado em Alegrete, junto com o Professor Ederli Marangon, diretor do campus da Unipampa e a professora Marizete Goulart, diretora da Escola Estadual Demétrio Ribeiro, divulgaram a criação de um curso técnico em Eletrotécnica, numa parceria entre a Unipampa, a Secretaria Estadual de Educação e a escola de Alegrete

A diretora do Demétrio Ribeiro explicou que as inscrições para o curso vão estar abertas em julho de 2025, logo após a divulgação do edital no Diário Oficial. O curso, que terá início no segundo semestre de 2025, vai ser oferecido como uma formação pós-médio, com duração de dois anos. Ela destacou que essa formação técnica é essencial para qualificar a mão de obra local e atender às necessidades do mercado de trabalho, além de abrir portas para que os alunos sigam para cursos de graduação na Unipampa.

O diretor da Unipampa, professor Ederli Marangon, ressaltou o orgulho em fazer parte dessa parceria, oferecendo a infraestrutura necessária para a parte prática do curso. Marangon disse que é necessário fortalecer a educação técnica em Alegrete, garantindo a formação de profissionais capacitados para a região. Ele, ainda destacou a dedicação da equipe da Escola Demétrio Ribeiro, que há 7 anos luta para trazer essa formação para o município.

Essa parceria representa uma grande oportunidade para a comunidade local, oferecendo educação de qualidade com condições de permanência para os alunos, contribuindo para a formação da mão de obra em Alegrete e região.