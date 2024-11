Arte| Nasce mais uma estrela na dança clássica em Alegrete

Primeira bailarina da Escola de Dança Ballet Coppélia de Alegrete, Luísa acumula prêmios e convites que destacam sua performance na dança clássica de repertório.

Em outubro de 2024, Luísa brilhou no Concurso Internacional de Dança DANZALMA, em Itaqui. Interpretando a variação do Cisne Negro, conquistou a medalha de prata na categoria Solista Clássica de Repertório Juvenil II. A apresentação rendeu-lhe ainda o título de “Estrela do Mercosul 2024”, uma honraria destinada a grandes nomes da dança.

Leia mais: Uma família no palco| Pai, mãe e filha dançam juntos no ENART

Ainda sob os holofotes do DANZALMA, foi convidada para participar do concurso Dancers Argentina, em Corrientes, Argentina. No início de novembro, ela subiu ao palco com duas variações: Esmeralda — inspirada no clássico de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame — e Cisne Negro. Com essas performances, conquistou medalha de bronze e prata, respectivamente. Os prêmios foram acompanhados de um convite especial para competir em 2025 no DANZALMA Corrientes, em La Cruz, na Argentina.

Luísa destaca que esses resultados são fruto de um trabalho consistente sob a orientação da diretora e coreógrafa Elza Goulart, à frente do Ballet Coppélia há 26 anos. As coreografias cuidadosamente compostas por Elza e a dedicação técnica e artística de Luísa têm sido fundamentais para o reconhecimento alcançado.

Além das premiações, a bailarina também recebeu convites para eventos como o Dança Comigo, em Itaqui, e foi agraciada com a possibilidade de novas apresentações em palcos internacionais, reafirmando sua posição como uma promessa da dança clássica.

leia mais: No Dia do Músico, tem início o FAC em Alegrete

Ballet Coppélia e os frutos de sua arte

As conquistas de Luísa também refletem a excelência da Escola de Dança Ballet Coppélia, que, com seus 26 anos de história, se firma como um celeiro de talentos em Alegrete. Sob a liderança de Elza Goulart, a escola tem projetado o município no cenário artístico, reafirmando a importância da dança como forma de cultura e expressão.

A trajetória de Luísa Silveira Marques é uma celebração do trabalho árduo e do amor pela arte, inspirando jovens bailarinos e colocando Alegrete em destaque no mapa cultural.