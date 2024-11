Alunos do Colégio Divino Coração apresentam projeto solar fotovoltaico

Na manhã da última quinta-feira (21), no salão do Colégio Divino Coração, ocorreu a apresentação do projeto dos alunos do terceiro ano do ensino médio que focou a temática solar fotovoltaica, em que os estudantes trabalharam meses em pesquisas e estudos, para apresentar no evento.

Coordenados pelo professor, Jair João Daniel, os estudantes explicaram todos os processos para construção de uma energia limpa e sustentável, sem danos ao meio ambiente. O começo da explanação, abordou as placas solares e a incidência do sol nessa plataformas e como ocorre a transformação em energia elétrica.

Logo após, um dispositivo completo, com baterias, fios e demais acessórios que compõe o sistema, foi apresentado aos demais alunos dos outros anos do colégio Divino Coração. A empresa EGD Energia, também esteve presente com alguns colaboradores e ajudou com a parte estrutural e mecânica da atividade.