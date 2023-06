Denúncia leva BM até homem que acusado de furto e uso de simulacro

Os policiais, com base nas características fornecidas, abordaram um homem de 41 anos que carregava consigo um cabo de “ponte” para bateria de carro e um simulacro de arma de fogo.

A ação da Brigada Militar se deu em razão de uma informação sobre um furto em um estabelecimento comercial. Com base nos relatos disponíveis, a guarnição realizou a abordagem do suspeito, que estava em posse dos produtos sem procedência.

Idoso é preso por disparo de arma de fogo no interior do Município

Após a identificação, os policiais entraram em contato com o estabelecimento comercial, onde foi confirmado que o cabo de bateria encontrado com o suspeito era, de fato, o produto furtado. No entanto, foi constatado que o simulacro de arma de fogo já estava em posse do acusado antes do furto.

Diante dos fatos apresentados, o homem de 41 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro do ocorrido. Depois de ouvido, o indivíduo foi liberado.