Idoso é preso por disparo de arma de fogo no interior do Município

Na tarde de sexta-feira, 23, por volta das 16h, uma guarnição da Brigada Militar por meio da Patrulha Rural de Alegrete foi acionada após receber informações sobre disparos de arma de fogo na localidade da Conceição, interior do Município. Após realizar as averiguações, os policiais identificaram o acusado de 66 anos, que apresentava sinais de embriaguez.

O homem confirmou ter feito os disparos em via pública e alegou que a arma de fogo não lhe pertencia, apenas a guardava para um amigo. Com base nas informações fornecidas pelo acusado, a guarnição foi até sua residência, onde encontraram e apreenderam um revólver calibre 38, juntamente com quatro cartuchos deflagrados.

Diante dos fatos, o idoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante, sendo arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo.